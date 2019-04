Juhtkiri Juhtkiri | Eesti vajab tugevat opositsiooni ohtuleht.ee , täna, 18:47 Jaga: M

Peaministrikandidaat Kaja Kallas riigikogu kõnepuldist kõneldes endale illusioone ei loonud: kohe alustuseks teatas ta, et peaministrit temast sel päeval ei saa. Läks nagu oodatud. Poolthääli tuli 45 (üks lisahääl saadi akna alla kolinud Raimond Kaljulaidilt) ja vastu hääletas 53 saadikut. See, et hääletuselt jäi kõrvale suisa kaks isamaalast – Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe –, kõneleb küllap mõningastest lahkarvamustest loodava võimuliidu sees, ent paneb küsima, kas Kaja Kallas jättis hoopis kasutamata võimaluse rahulolematuid oma paati meelitada.