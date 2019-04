"HAKKAME, MEHED, MINEMA": Gustav Ernesaksast sünnib lavastus 

Gert Raudsep. Teet Malsroos

Veiko Tubin Tiina Kõrtsini

Näidendi autor Andra Teede kirjeldas oma tuttavate esimesi reaktsioone, kui nad kuulsid, et ta on sellise projektiga ühinenud: „Aga ta oli ju kommunist, miks just tema? Sa oled 30aastane, miks sa pungist ei räägi? Minu jaoks oligi huvitav teda avada sügavamalt. Seda võin ma kindlalt öelda, et kommunist ta ei olnud, ka ei kuulunud ta parteisse. Suur osa tema motivatsioonist oli hirm ning seda psühholoogiliselt välja kirjutada on olnud väga keeruline, ehkki huvitav.“