ÕL VIDEO | Kallase peaministrikandidaadi hääletusel erapooletuks jäänud saadik: ootasin alternatiivset lahendust, aga ideid ei olnud

Viktoria Ladõnskaja-Kubits ootas enda sõnul Kaja Kallase kõnet suure huviga. „Õhus on päris palju elektrit ja nädalate kaupa on tulnud sealtpoolt [Reformierakonna juurest] avaldusi, et kohe-kohe pakutakse alternatiivne lahendus Jüri Ratase loodud koalitsioonile,“ rääkis Isamaa fraktsiooni liige. „[Kaja Kallase riigikogu] kõne oli pettumus. Oli aega, on kompetentsi, aga mida ei olnud, ei olnud ideid. Sellist kandidaati ei pidanud võimalikuks toetada.“