Brad Jürjens selgitab Musta Hundi verevahetust: „See annab tohutult energiat!“ 

2018. aasta märtsil kokku pandud bändi lauljaks oli Laura Prits, kes lahkus veebruari alguses. "Ütleksin kõigepealt, et uus vokaal oleks nagu loodud selle bändi jaoks. Laurale ilmselt ei sobinud see muusikastiil ja suund, kuhu me läheme. Tema tahtis teha kergemat rokkmuusikat. Must Hunt oli võibolla liiga karm tema jaoks?" Algas kõik väga hästi ja me ei ole kellegi peale pahased. Laura on siiani meie väga hea sõber. Lihtsalt ta otsustas, et see ei ole tema jaoks."