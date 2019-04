Mis on ühist Hispaania maasikatel ja Taimaa tuunikalal? Orjatöö 

The Guardian ja Morocco World News kirjutavad, et lõviosa maroko hooajatöölistest suunduvad Huevla provintsi, kus laiuvad võimsad maasikaväljad. Üks neist oli marokolanna Samira, kes pakkis möödunud aastal asjad kokku, kaasas Hispaania viisa ning lubadus saada päevaraha 40 eurot. Samiral oli raske perekonda maha jätta, kuid samas oli palk Maroko tasemega võrreldes muljetavaldav. Pisarsilmi lastega hüvasti jättes lohutas ta end mõttega sellest, kuidas saadab osa teenistusest neile, et pere elu paremaks läheks.

Kui Samira kodumaalt lahkuma valmistus, koheldi naist kodukülas vaat et kui rahvussangarit. Näe, kus kangelasema läheb jõukale maale rügama ja rikkusi koju tooma!

Viimased kümme kuud on Samira aga elanud varjatud elu – lahutatud, koduta, lootes lahkete inimeste heasoovlikkusele. Tema ja veel üheksa naist. Kümnekesi esitasid nad oma hispaanlastest bosside vastu süüdistuse seksuaalse vägivalla ja ebainimlike töötingimuste eest.

Samira räägib, et kõige rumalam asi, mida ta oma elus teinud, oli Hispaaniasse minek. Rumaluselt teisel kohal oli minna seal võimude juurde ja kaevata talle osaks saanud ebaõigluste üle.

Hispaanias toppisid tööandjad Samira koos sadade teiste naistega väikestesse kaubaveokonteineritesse elama. Kogu kamba peale oli tööliste kasutuses vaid paar dušši ja tualetid, mis ei töötanud korralikult. Kui mõnel daamil vetsus liiga kaua läks, sai ta karistada. Ühe marjakorjamisvahetuse pikkus oli 12 tundi. Kui tööandja, õigemini öeldes suisa kubjas, ei jäänud mõne marokolanna töö tulemusega rahule, võis ta naist karistada toidust või veest ilma jätmisega. Mõnikord võis ka juhtuda, et vahetusena toidu ja joogi eest pidi naine tegema enamat, kui vaid maasikat korjama. Mõni meessoost järelvaataja lasi kätel vabalt käia.

On arusaadav, miks meeldivad maasikafarmeritele just Maroko naised. Silme ees kujutluspildid kodus toitu ja riideid ootavatest lastest teevad just emadest kuulekad töölised (loe: orjad). Hispaania keelt nad ei oska, farmid asuvad suurtest keskustest eemal. On teada juhtumeid, kus kohalikud mehed, kes ise maasikafarmis ei tööta, sõitsid autoga õhtupimeduses kasvanduse juurde, kus omanikud siis neile marokolannasid väikese rahakese eest ette andsid.

Maasikakorjamisäri on soodne nii Hispaaniale kui Marokole. Kummagi riigi valitsus ei taha eriti rääkida tülikatest juttudest, et Maroko naisi maasikakasvandustes kiusatakse või lausa vägistatakse. Maroko on rahul, et elanikele on Hispaania maasikakorjamine võimalus lisaraha teenida, Hispaania on eriti rahul, et leiab kellegi, kes teeks ära tüütu ja raske töö, mida ükski hispaanlane ise enam teha ei taha.