Mick Jagger avaldas esimese lõikusjärgse foto 

„Jalutuskäik pargis!" allkirjastas 75aastane Rolling Stonesi liider foto, kus ta poseerib sportlikes rõivastes ja lillemerest ümbritsetuna. Teisalt võiks seda väljendit eesti keelde tõlkida ka kui „käkitegu“ või „lust ja lillepidu“ - ju kinnitab legendaarne rokkar oma fännidele igati, et südameklapi operatsioon õnnestus täielikult. Pilti on kommenteerinud nii Jaggeri lapsed Georgia May ja Lucas kui ka kolleeg Lenny Kravitz.