Elu Must Hunt leidis uue bassimehe Ameerikast Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 09:34

Ralph Ciavolino Michael Polissky

Must Hunt esitleb uut bändiliiget, kelleks on ameeriklane Ralph Ciavolino. Ralph on tuntud eelkõige Rootsi päritolu kitarrivirtuoosi Yngwie Malmsteeni bändi bassimehe ja lauljana.