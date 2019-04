Pisut solvunud Majorlilkween pühendas oma uue vihase loo muusikakriitik Siim Nestorile 

„Eriti kõnetasid mind just Siim Nestori kommentaarid, sest saates ta justkui unustas oma varem öeldud toetavad sõnad. Samuti andis loo valmimisele tõuke ootamatu tähelepanu, mille osaliseks mu Gucci tossud Eestis saanud on. Edasi arenes kõik väga orgaaniliselt ja seda võiks isegi nimeta ägedaks üllatuseks iseendale, et need riimid mulle järsku pähe tulid," jutustab rapi autor Majorlilkween.

Alexandra Elizabeth Ljadov



Lisaks sõnadele valmis väga kiiresti ka lugu tervikuna. Loo produtsent Avoid Dave kiidab professionaalset koostööd: „See on kõige kiiremini tehtud träkk. See tüdruk lausa tulistab sõnu! Mängisin talle beat-i kolm korda ja juba freestyle-is Alexandra sinna peale. Hiljem parandasime vaid paari kohta ja lugu oligi reede õhtuks valmis. Kaks tundi hiljem esitas ta seda laval.“



"Tegelikult on kõik positiivne ja kriitika on alati kasulik, sest seda on võimalik rakendada uutesse ideedesse ja enda kasuks pöörata. Lõppkokkuvõttes soovin Eesti inimestele öelda, et kõik on gucci! Slangis tähendab see, et kõik on hea, elu on positiivne ja chill," lisab Majorlilkween.



