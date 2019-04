Eesti uudised AUKLIK RIIGIPIIR: Setumaal on veerand valvatavast alast soine ja raskesti ligipääsetav Eesti Päevaleht , täna, 08:20 Jaga: M

Riigipiir Reigo Teervalt

Saatse piirivialvekordoni juht Arvi Suvi tõdeb, et Mart Helme jutus auklikust piirivalvest on terake tõtt, sest on kohti, kuhu piirivalvuri jalg alati ei ulata.