Kas Kaljulaid arutab Putiniga ka Pätsi ametiraha tagastamist?

Europarlamendi saadiku Urmas Paeti sõnul teab Venemaa väga hästi, et Eesti presidendi ajalooline ametiraha on siiani nende käes. ”Seega on neil võimalus näidata head tahet ja see tagastada.President võib kohtumisel seda küsimust nimetada, kuid Eesti soov seda tagasi saada pole Vene poolele muidugi uudis,” ütleb Urmas Paet.