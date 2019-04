Kaitsja taotleb kahtlusaluse võlaküti vahi alt vabastamist 

Riigiprokuratuur kahtlustab, et veebruaris vahistatud Kitt (60) kuulus kuritegelikku ühendusse, mis allus staažikale Tallinna allilmategelasele Gennadi Okunevile (64). Sel nädalal on Harju maakohtus vahistamise pikendamise istung.„Taotleme, et prokuröri taotlust vahistuse pikendamiseks ei rahuldataks ning palume Lembitu Kitt viivitamata vahi alt vabastada,“ ütles Kiti kaitsja Indrek Repnau. Varem on ta öelnud, et kahtlustuses on Kiti tegusid kirjeldatud väga üldsõnaliselt. „Pole selge, millele tugineb väide, et ta oli Gennadi Okunevi grupeeringu liige ja vanem. Okunevi ja Kiti vahel on lepinguline suhe,“ märkis kaitsja. Jõugu tegevuse kohta tunnistusi andnud inimesed pole Repnau sõnul Kitti maininud ja puuduvad ka konkreetsed tõendid ühiskassa kohta.