Lugeja kurdab: miks Omniva oma häid klienditeenindajaid ei hoia?! 

„Enamus posti vahetab omanikku tänapäeval ju pakiautomaadi abil, mistõttu ei ole ka mina väga sageli postkontorit külastanud. Sel laupäeval oli ma seda tehes aga väga üllatunud,“ kirjutab Maarja.

„Jumal tänatud, et olin veebist enne uurinud, et mis kellani postkontor üldse lahti on. Selgus, et kõigest kella kolmeni. Minu tööpäev pidi kestma mitu tundi kauem. Küsisin ülemuselt pikema pausi, et saaksin paki ära tuua,“ selgitab Maarja.

„Jõudsin postkontorisse ehk 10 minutit enne selle sulgemist. Postkontor oli rahvast täis! Ja see polnud veel kõik – rahvast aina tiksus juurde. Okei – tuleb tunnistada, et mõni andis massi nähes ka alla ja lahkus, aga siiski,“ täpsustab Maarja.

„Tööl oli vaid kaks teenindajat, aga millised suurepärased klienditeenindajad. Iga kliendi võtsid nad vastu positiivse ilme, lahke naeratuse ja agara tegutsemisega. Kas nad olid positiivsed seetõttu, et nende tööpäev pidi koha lõppema?! Või nad ongi lihtsalt niivõrd eriliselt positiivsed jarõõmsameelsed – loodan, et viimast,“ kirjutab Margit.

„Isegi see ei heidutanud neid, et ka mõni minut enne postkontori sulgemist – ikka tuli kliente juurde. Ma loodan, et Omniva oskab oma töötajaid hoida ja tunnustada. No tõesti imeline! Aga muret teeb ka see, et postkontoris oli tegelikult neli töölauda – miks rohkem inimesi tööl ei olnud? Miks need kaks inimest peavad palehigis töötama. Kliente ju jagus piisavalt, mistõttu saab ainult väita, et firma hoiab meeletult oma kulusid kokku. Ikka klientide ja oma töötajate arvelt. Kurb,“ leiab Maarja.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv tunnistab, et postkontori lahtiolekuaegade määramine on tänapäeval paras kunst.

„Ühelt poolt peab postkontor olema kliendi jaoks võimalikult mugavatel aegadel avatud. Teiselt poolt peaksid tööajad ja tingimused klienditeenindajatele olema jällegi piisavalt mõistlikud, et konkureerida väga tiheda konkurentsiga tööturul,“ selgitab Kaiv, et nõuete järgi peaks postiasutus olema avatud minimaalselt ainult kaks tundi päevas ja viiel päeval nädalas. Ta tunnistab, et see ei vastaks aga sugugi kliendi ootustele.