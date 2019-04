REPORTAAŽ LAULUVÄLJAKULT | Kas üks tilk tõrva rikkus Kõigi Eesti Laulu meepoti? 

Elamus Kõigi Eesti Laulust sai alguse juba enne, kui lauluväljaku tuttav, värskelt renoveeritud kaar paistmagi hakkas. Ühistranspordiga Pirita suunas liikudes oli tunne nagu silkudel pütis. Või oleks õigem öelda, et silgud-kilud-räimed-silmad pütis, sest tasuta kontsert meelitas kohale mitte ainult eestlasi vaid kõiki siin elutsevaid inimesi. Kui võõrkeeli kõnelevad tallinlased võtsid seda kogemust lõbusalt ja üritasid täita ära iga viimsegi sentimeetri bussis, et ka viimne soovija peale mahuks, siis ikka olid need eestlased, kes tõrelesid kõige valjemini, et miks on ruumi vähe ja keegi eest ei liigu. Tunne, et vajame endikeskis veidike lepitust, oli ehe.