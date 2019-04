ÕL VIDEO | Ruslan Trochynskyi: peame oskama väljendada headust ja armastust 

„Svjata Vatra andis eelmisel aastal välja albumi „Muutused” ja need muutused on juba käes. Peame oskama väljendada headust ja oma armastust. Olen uhke, et olen täna siin laval, sest olen kõik need aastad, mis olen Eestis elanud, seda sama oma fännidele ja kuulajatele väljendanud,” räägib Ruslan Trochinskyi.