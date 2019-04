Paar senti kõlksatab lisaks: suurema biolisandiga bensiin on senisest kallim 

„Möödunud nädala hinnatõusu taga on tõepoolest kallinenud toorme hinnad ja see ei ole tulenenud kõrgemast biolisandist,“ ütles eelmisel nädalal Risto Sülluste Neste Eestist. „Kevadel tarbimine pisut hoogustub ja see mõjutab ka hindu maailmaturul ning avaldub seeläbi ka meie sisseostuhindades. Kuidas aga toorme hinnad täpsemalt liiguvad ja kas tõus jätkub, on praegu väga keeruline hinnata.“