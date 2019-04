ÕL VIDEO | Robert Linna: emotsionaalses mõttes on „Kõigi Eesti Laulust” kindlasti kasu 

Robert peab olulisimaks, et inimesed oleksid üritusel sõbralikult koos ning naudiksid muusikat. „Näen siin peresid ja rõõmsaid inimesi ning kuna see on heategevusüritus, siis on lahe vaadata, kui suur asi on püsti pandud ja kui palju inimesi on aidanud, et see üritus toimuks.”