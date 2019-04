Suur presidendidebatt: Porošenko tuli, nägi ja lahkus pettunult 

Porošenko ei kaotanud eile siiski lootust, et Zelenski lõpuks välja ilmub. „Meie inimesed ei taha osta põrsast kotis, kui tuleb valida pädev president, kes on ka kaitsejõudude ülemjuhtaja,“ ütles ta.

„Kui Zelenski jälle kartma lööb ja peitu poeb, siis ma hakkan teda iga päev siia staadionile kutsuma nagu täna. Ükskõik millisest kohast Kiievis, ka kõige kaugemast, pääseb siia võib-olla poole tunniga. Ma ootan Zelenskit 40 minutit. Loodan, et ta vaatab ülekannet staadionilt, on juba Pariisist tagasi jõudnud, puhanud ja valmis uue innuga astuma valimisdebatiks lavale. Kui talle staadion enam ei sobi, siis homme, 15. aprillil on sobiv aeg telekanali ICTV saates „Vaba sõna“. Ma lähen sinna ja ootan ka teid. Ärgu Zelenski kartku – debatt pole sugugi hirmus. Tulgu ja rääkigu Ukraina elanikele, millised plaanid tal on, mida ta kavatseb presidendiks saades teha.“

Üleskutse kõlas vähemalt eile, nagu võis arvata, kurtidele kõrvadele.

Zelenski kardab provokatsiooni

Zelenski oli juba varem öelnud, et ta on debatiks valmis 19. aprillil, vaid paar päeva enne 21. aprillil peetavat presidendivalimiste teist vooru. Porošenko rõhutas, et samal õhtul on tele-eetris seadusega ette nähtud kandidaatide debatt ja pole võimalik täita Zelenski soovi, et kohtumine toimuks vaid tund aega varem staadionil. Olümpiastaadioni juhtkonna andmetel on Porošenko valimisstaap siiski taotlenud luba korraldada ka 19. aprillil „kohtumine valijatega“. Sama on teinud ka Zelenski valimisstaap.

Eilne debatt jooksis aga niisiis liiva juba enne selle algust. Zelenski on kinnitanud, et 14. aprilliks kavandatakse tema vastu provokatsiooni. „Mulle teatati sellest usalduslikest allikatest, kuid politseile pole seni veel avaldust tehtud,“ ütles Zelenski, miks tal pole mingit tahtmist debateerida Porošenko poolt määratud ajal, kuid ta on ka enne valimiste esimest vooru debattidest pigem kõrvale hoidnud. Ta on küll teleseriaalis presidenti mänginud, kuid on poliitikas silmanähtavalt kogenematu, mis võib talle sõnalises duellis saatuslikuks saada.