Madagaskaril on leetritesse surnud üle 1200 inimese 

Beebid nutavad südantlõhestavalt samal ajal, kui arstid ja õed püüavad rahustada nende vanemaid, kes on tulnud lapsi vaktsineerima, kirjeldab Madagaskari ajaloo suurimat leetritepaanikat AP reporter.

Haigestunute arv on tõusnud juba üle 115 000 ja põhjuseks pole vanemate keeldumine laste vaktsineerimisest. Inimesed on lihtsalt liiga vaesed, et arsti juurde minna või rohtu osta. Pahatihti ei teatagi, et vaktsineerimine on tasuta.

Leetritesse haigestunute arv on üle maailma üha kiiremini tõusmas, kuna vaktsineerimise kahjulikkuse müüdid levivad vähemalt sama kiiresti kui viirus ise. Ometi pole Madagaskari puhul see probleemiks. Pahatihti ei teatagi, et vaktsineerimine on seal tasuta.

Madagaskari suurimal saarel on leetrite vastu vaktsineeritud vaid 58 protsenti elanikest. Selleks, et viiruse leviku peatada või vähemalt kontrolli alla saada, peaks vaktsineeritute hulk olema 90–95% elanikkonnast.

Viimastel päevadel on Madagaskari Iarintsena haigla ooteruum täis abivajajaid. Ukse taga lookleb hiigelpikk vaktsineerimise järjekord. Mõni ootajaist on tulnud kohale jalgsi kümnete kilomeetrite kauguselt.

"Tal on palavik. Ma arvan, et tal on leetrid, kuna tal on näkku väikesed punnid tekkinud," räägib ema, hoides süles kuuekuust beebit. Nemad kõndisid arsti juurde jõudmiseks 15 kilomeetrit. "Olen väga mures, kuna külas teised rääkisid, et see haigus tapab lapsi."

Haiglas ootab järjekorras ema, kelle viiest lapsest neli on leetritega nakatunud. Ta uskus, et nooremaid kui üheksakuuseid lapsi ei saagi vaktsineerida. See pole aga tõsi.