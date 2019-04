Vambola Paavo | On aeg alandada kütuseaktsiisi 

Põhjendada aktsiiside vahega on rumalus, sest kahe riigi aktsiiside vahe on 5-6 senti. Kütust tuuakse mõlemasse riiki ühest ja samast Leedu tehasest. Lätis on käibemaks 21, aga meil 20 protsenti. Läti suurim tanklakett LN pakub kütust hinnavahemikus 1.22-1.26 eurot liiter. Kuidas lätlased ära majandavad ja meie mitte, see on küsimuste küsimus. Lõpetame jutud, et meil peabki olema kallim kuna Eestis on keskmine palk kõrgem.