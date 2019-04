Seisukoht | Aeg kodumaale jääda 

Ta läheb Eestist ära raske südamega, kuid samas ei näe ta ühtegi alternatiivi Soomes nõude pesemisele või ehitusprahi koristamisele. Korra juba tööta jäänud neljakümnendates aastates inimesel ei ole Lõuna-Eesti väikelinnas lootustki tööd leida. Isegi miinimumpalga eest mitte. Inimene on valmis tegema füüsiliselt väljakutsuvat tööd miinimumpalga eest. Ta ei joo ega suitseta. Ometi on tema tööotsimine lõppenud heal juhul sellega, et pärast nelja kuud katseaega soovitakse head teed. Tööandjal on nii lihtsalt tulusam.