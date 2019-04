GALERII | Eesti Rahva Muuseum tähistas 110. sünnipäeva ja söödi 110-kilogrammist torti 

Eesti Rahva Muuseum kuulutas välja ka Oskar Kallase nimelise stipendiumi tänavuse laureaadi, kelleks on filoloog, keele- ja kirjandusteadlane ning eesti keele populariseerija ning pärandi uurija Tiit Hennoste.

Oskar Kallase stipendiumi asutas ERM 2015. aastal, et tunnustada muuseumile ja Eestile olulisi inimesi silmapaistva professionaalse ja loomingulise tegevuse eest rahvusteaduste ja -kultuuri alal, mis on aidanud ERMil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana. Senised laureaadid on laulu- ja tantsupidude juht Aet Maatee, ajaloolane Mart Laar, folklorist Marju Kõivupuu ja rahvarõivameister Silvi Allimann.