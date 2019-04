Taavi Libe | Kõik sõltub vaatepunktist 

Minu energiast pulbitsevale küsitlusele, et mida ta pärast filmi nägemist Tänakust, autorallist ja tippspordist arvab, maigutas ta suud ning sõnas napilt, et see on ikka jube, kui palju keskkonnakahju see spordiala tekitab. Mul jäi suu lahti. Ei mingit ilmutust. Valusatest kaotustest õppimise ja suurte võitudeni jõudmise asemel oli mu kamraad märganud ainult tossu ja müra, mida autod tekitavad ning ebamõistlikult palju kütust ja vidinaid, mis kulub rallil osalemiseks ja selle korraldamiseks.