PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 18. aprill 

Kipud olema liiga enesekindel ja tormakas. Sul on tunne, et mitte miski ei saa halvasti minna, seetõttu võtad mõtlematult riske. Püüa ennast tagasi hoida.

Palju õnne, Jäär! Uus aastaring annab sulle võimalusi tegeleda just sellega, mis sulle kõige rohkem meeldivat pinget pakub. Maailmas on palju põnevat ja kõige jaoks aega ei jätku. Et võimalusi on palju, tuleb sul teha valikuid ning olla järjekindel. Oma tervist tuleb hoolega hoida. Et vormis püsida, peab leidma aega ja tahet sportimiseks.