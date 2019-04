PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 16. aprill 

Asjad ei pruugi edeneda päris selles suunas, nagu sa sooviksid. Sul on kellegi suhtes kõrgendatud ootused. Unistad ehk armastusest, temal aga on sulle pakkuda vaid sõprust.

Palju õnne, Jäär! Uus aastaring toob nii paremaid kui halvemaid päevi ning palju tõsist töömurdmist. Kodus pere keskel tunned end hästi ja saad oma ideid ellu viia, armusuhete arendamine kulgeb aga pigem visalt. Suur õnn on see, et su kõrval on alati toetavad sõbrad. Neilt saad nii emotsionaalset kui ka vajadusel materiaalselt tuge.