Jürgen Ligi Mihhail Kõlvartist: „Ta on Kapo aastaraamatu täht.”  

"Tema autos tema maja ees plahvatab pomm. Üks hukkunu. Uurijad leiavad tema kodust õhupüstoli ja gaasirevolvri, spordikoti kärbiku ja lahingurelvadele sobivate padrunitega. Relvaluba tal pole. Kotis on ka politseisau, kiirusemõõtja, kolm Eesti Politsei embleemi, hulk politsei vormiriideid, kalendermärkmikul tema käejälg. Ajaleht ütleb ta olevat kriminaalse taustaga ja allilmas tuntud hüüdnimega Miša.

Hukkunu olnud aserite kuritegeliku rühmituse liige. Politseiallikas ütleb lehele, et “pomm ei olnud juhus ega huligaanide kätetöö. Meil on alust kahtlustada nii autoomanikku kui tema sõpra sidemetes kuritegeliku maailmaga ning väljapressimistes.”

Hukkunud Šamili kodust leiavad uurijad kaks suu- ja silmaavadega maski, elektrišokirelva ja Eesti passi kellegi Vladimir Gärmi nimele. Üks võimalus, mida tema ja Šamil kavandasid, on väljapressimine, sest politseinikud leiavad lisaks relvadele ja politseirõivastele ka võlapabereid.

Ta pääseb tõendamatuse tõttu, sest nii relvade, politseivormide kui kõige muu omamine läheb surma saanud Šamili kaela.

Ta on nimetanud efektiivseks poliitika tegemise kohaks tänavat, on kapo aastaraamatute täht, venekeelse hariduse eestvõitleja, delegatsiooni juht putinistide laagris Seligeri järve ääres. Mittekodanike valimisõigus tagab tema partei ainuvõimu pealinna volikogus, abilinnapea ja volikogu esimehe koha. Ta jagab sadu tuhandeid linna raha oma sõpradele küsimise peale ja kuulub linnaametnike järjestikuste kriminaalasjade ajal linnavalitsusse.

Linnapeaks saab ta volikogu istungit isiklikult juhatades ja keeldudes andmast volikogu liikmetele võimalust küsimusi esitada. Eesti rahvuspopulistid nimetavad tema valijaid parasiteerivateks prussakateks ja annavad talle oma hääled. Ajakirjandus ütleb olevat hea märgi, et üle saja aasta sai Talllinna linnapeaks venekeelne ja pahandab, et üks ajaloolane olla seda fakti kusagil sotsiaalmeedias nimetanud."