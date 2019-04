VIDEO | Rasmus Kaljujärv isast: meie suhted on olnud kord soojemad, kord jahedamad 

"Meie suhted on olnud kord soojemad, kord võib-olla jahedamad. Aga see on meie elu," lisab Rasmus Kaljujärv.

Hannes on enda kohta öelnud, et on isana olnud hajus ja ebapädev. Rasmus ei oska seda kinnitada ega ümber lükata. "Mina ei mäleta aega, kui isaga ühe katuse all elasin. Mulle ei ole kunagi isaga kohtumiseks takistusi tehtud. Me oleme alati lävinud, see uks minu jaoks alati avatud olnud, ma võin tulla ja minna, siis, kui ise tahan. Ma olen oma isa tundnud ikka läbi teatri. Teater oli ühine koht, kus me kõige rohkem kohtusime ja lävisime."