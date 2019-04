Mida ja kuidas istutada rõdukasti? 

4 käsku istutamisel nii, et lilled sügiseni rõõmu valmistaksid.

Vali sobivaim rõdukast. Kontrolli üle kindlasti kinnitused, et rõdukast oleks kinnitatav vastavalt koha valikule. Võiks valida kasti, millel on põhjas isekastmissüsteem, kuhu koguneb vesi ning taimed saavad vajaliku veekoguse juurtega kätte. See aitab ülekastmise puhul ning hoiab ära taime kuivamise. Meeles võiks pidada istutuskasti valimise puhul, et isekastmissüsteemil oleks liigse vee äravoolu koht. Taim peaks vihma kätte jääma, et vesi saaks ära voolata. Kui see puudub, saab kastile ise väiksed augud külje peale puurida. Kellele rõdukastid ei sobi saab valida erinevate amplite vahel, mis on juba valmis riputamiseks.

Hetkel on olemas suur valik noortaimi, millel on juba õied küljes. Nii on lihtsam ja kui tuju muutub, saab alati vahetada uue värvi või taime vastu. Lillede valikul tuleks arvestada, kas on tuuline või vähetuuline koht. Võõrasemad on esimesed kevadised head vastupidavad taimed, mis on hetkel õitsemisfaasis ning taluvad väga hästi tuult ja külma kuni -5 kraadi. Õied, mis on ära närtsinud, tuleks ära korjata, see soodustab uute õite kiiremat tulekut.

Mulda vali õigesti, et taimed saaksid kätte vajalikud toitained. Mullakottidel on kirjas, mille jaoks on muld mõeldud. Rõdukasti sobib väga hästi spetsiaalne suvelillede muld, mida on päris suur valik erinevatelt tootjatelt. Näiteks Compo rõdu- ja toataimede lillemuld. Mulla lisamisel kasti võiks lisada vermikuliiti, mis loob külvidele mullasegudes hea niiskus- ja õhurežiimi ning vähendab üle- ja alakastmise probleeme.

Taimede vastupidavuse püsimiseks peaks neid kindlasti väetama. Iga kastmisvee hulka lisada väetist, pudelitel on kirjas kasutusjuhend, et mitte üle väetada. Pigem lisada iga kastmiskord väetist kui harvema kastmiskorral tugevam väetis. Üleväetamisel ei taha taimed hakata uuesti õitsema.