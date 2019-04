BAARI-MADISE BLOGI | Ähh, uue valitsuse kirumine on kui kraanikaussi kusemine

Lõpetage see hädaldamine! Midagi pole veel juhtunud! Me kardame ja oleme paanikas. Mille pärast? Nende tondijuttude pärast, mida väidetavalt "kallutatud" väljaanded meile sisendavad. Vahet pole, mis saama hakkab. Tüüpilise eestlasena pole meist keegi niikuinii lõpptulemusega rahul. Põhjuse viriseda leiame ALATI! Kui uus valitsus keerab elu persse, ju siis nii peab minema ja on meie saatuseks. Eesti Vabariigis on juba kirjutamata seaduseks, et ükski heategu ei jää karistuseta. Ja poliitikud hoolitsevad selle eest vägagi. Meie kisa ei aita siin ühti.



Ja "JUHUL" (mida ma eriti ei usu), kui midagi muutub, me ikka viriseme, sest see muutus polnud piisavalt hea. Ja millal on poliitikud inimeste eest väljas olnud? Kõik need "rahvasaadikud" tahavad, et enda jalgevahe magusat täis oleks, st. aastaid Riigikogu palka saada. Neil kõigil on Jüri Ratase egokompleks. Ja meie naiivselt usume nende valesid. Ja hiljem näitame pahaselt näpuga samade inimeste poole, kellesse varem sinisilmselt uskusime. Ähh, uue valitsuse kirumine on kui kraanikaussi kusemine - mõttetu ajaraiskamine.

Baari Madis - Madis Räästas

Aga hakkame siis andma lubadusi:



1. Kui ma võidan, siis ma kingin Andrus Kivirähk'ile viis liitrit Viru Valge viina. Toimetan need ka ise kohale.

2. Kaotuse puhul ei roni ma suurest ego-laksust lavale, ega kujuta ette, et olen võitnud valimised #jüriratas

3. Kui ma võidan või kaotan, siis luban, et teie elus ei juhtu mitte midagi ja elu kulgeb vanamoodi edasi. Kuid pidage meeles, et minu elukest mõjutab hääletustulemus vägagi, sellel on võtmeroll minu tuleviku suhtes.

4. Luban, et ma ei süüdista minu poolt mitte valinuid inimesi kallutatud arvamuses, ega võta neilt internetti ära. Iga häälel on väärtus, isegi siis, kui see pole mulle antud