PARLAMENDIVALIMISED SOOMES: kas uue valitsuse moodustavad sotsid? 

Sotsid on minemas oma teed, sest küsitluste järgi peaks nende poolt hääletama ligi 20% soomlastest, millega on nad teistele parteidele püüdmatud. Järgmistele kohtadele käib hoopis tulisem rebimine, sest roheliste, Keskerakonna, Koonderakonna ja Põlissoomlaste toetus jääb 12,2% ja 16,3% vahele ning igal nädalal on see muutunud ühes või teises suunas. Vasakliidul on pooldajaid 9% jagu, kõik ülejäänud erakonnad jäävad alla 5%.