Raimo Kägu kooselust Kristiina Ojulandiga: kui kaks kõva kivi on tihedalt ühe katuse all, siis võtab kirg leegi üles, nii et katus võib kannatada saada 

"Oleme mõlemad Amburi tähtkujus sündinud. Sobime väga hästi, aga kui kaks kõva kivi on tihedalt ühe katuse all, siis võtab kirg leegi üles, nii et katus võib kannatada saada. Nüüd on väga hästi – temal on meri ja minul on mäed ja oleme teineteise valikutega rahul. Elame nagu siis, kui pruut oli välisminister," räägib Raimo, et kuigi näevad Ojulandiga harva, on nad seda õnnelikumad.