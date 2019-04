Eesti uudised Eesti seadus kehtib ka Bangladeshist pärit matemaatikule Juhan Haravee , täna, 20:45 Jaga: M

KOHTU ALL: Aastaid Eestis elanud matemaatikadoktor Md Raknuzzaman (tavatu kujuga eesnimi tuleneb nimest Mohammad) saab eesti keelega suurepäraselt hakkama, kuid kohtus soovitakse nutikal mehel ikka tõlgi abi kasutada – juriidilise sõnavaraga on kohalikudki hambaid murdnud. Martin Ahven

Md Raknuzzaman on 34aastane Bangladeshist pärit noor mees.Ta elab ja töötab Tallinnas, kuid teda on paremagi tahtmise juures üsna raske tavaliseks võõrtööliseks pidada. Ta on ka üks väheseid, kui mitte ainuke Eesti kohtus süüdi mõistetud matemaatikadoktor.