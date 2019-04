KADUVIKKU VAJUVAD NIMED: sel sajandil pole sündinud ainsatki Maiet, Mallet ega Uudot 

Maimo, Lembi, Helme, Leino, Malle... Sääraseid kodanikke juba ööklubidest või tudengiurgastest naljalt ei leia. Õhtulehe päring statistikaametile maalib elava pildi sellest, mis on saanud kunagistest menukatest eesnimedest. Nimedest, millega ollakse ehk harjunud vanaisa või vanatädi puhul, märksa vähem aga seoses kellegi noore ja kepsakaga. Tervelt 61 eesnime on sellised, mida kannab vähemalt 100 inimest, ent mitte ühtegi last – 21. sajandi lapsevanemad lihtsalt pole neid oma järglastele pannud.