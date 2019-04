Mart Normet: oli suur õnn, et Avicii ümber oli palju inimesi, kellega koos ta muusikat lõi 

Aviciil ilmus kolmapäeval postuumselt esimene singel „SOS” ning tema perekond avaldab suvel ka artisti täispika albumi. „Uus muusikavideo on tehtud tema fännide kaastundeavaldustest. See lugu pani mind kaasa nõksutama, mis sest, et videos on must taust ja lugu on must. Sel muusikal ongi selline mõju, et saad seda võtta tantsu- ja isegi peoloona ning samas mõelda sõnumi peale,” räägib Normet „Ringvaates”.

Samal teemal KUULA! Avicii postuumse albumi esimene pala on ahastav appihüüd täna, 09:10 FÄNNIDE RÕÕMUKS: Aviciil ilmub siiski postuumselt juunis uus album 5. aprill 2019, 19:03 Kuigi Avicii perekond teadis, et pojal on enesetapumõtted, ei suutnud nad midagi teha. „Tegu on keerulise teemaga, meil ongi raske tagantjärele lahata, mis kõik seal peas toimus ja mis suhted mängus olid. See näitabki pigem, kui raske on tipus olla. See, et sa teenid iga kontserdiga veerand miljonit, ei tähenda, et oleksid megaõnnelik. Kui vaadata tema dokumentaalfilmi, siis ta on zombi, ta on täiesti kutupiilu ja omadega läbi – pinge lihtsalt hävitabki inimest,” selgitab mees.

„Palju inkrimineeritakse tema mänedžerile, kes on samas dokfilmiski väga tõsine kullakaevaja. Ja kui ta leidis endale sellise labida, millega saab kulda lõputult kaevata, sis ta kaevas ja kaevas. Kuid ei saa tagantselga kellegi kohta öelda, et keegi on kellegi surmas süüdi,” räägib Mart. „Selge see, et ta töötas totaalselt üle oma võimete piiri,” lisab ta.

„Ta küll tuli popmuusika maailmast välja, ta ütles kaks aastat enne oma surma, et lõpetab tuuritamise. See oli väga uhke ja julge otsus öelda ei sellele samale veerandile miljonile, mis sa iga õhtu saad,” ütleb Normet. Siiski ei piisanud sellest, et puhtalt lehelt alustada.