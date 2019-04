Kristen Michal: Kõlvartile anti linnapea ametikoht, et ta laseks EKRE valitsusel sündida

Kõlvarti poolt hääletas kohal olnud 70 saadikust 45. Kuna Keskerakonnale kuulub volikogu 79 kohast 40, siis tulevast meeri toetasid ka mõne opositsiooniliikmed. Michal kinnitas, et kindlasti ei tulnud need hääled Reformierakonna saadikute hulgast ning soovitas vaadata Keskerakonna koalitsioonipartnerite poole. Õhtulehele on viidatud, et toetushääled tulid just EKRE ridadest.

Küsimused oleks puudutanud eestikeelset haridus, pensionäride teenusmajade loomist, uusi trammiliine ja valveperearstiteenust. „Oleks tahtnud teada, mis on tema positsioon nendes küsimustes, mida kavatseb teha ja millised on personalimuutused, et need asjad lõpuks läbi läheks,” sõnas Michal. Küll oli aga Kõlvart lubanud, et volikogu saali tuleb suur Eesti lipp.

Nii Kõlvartile kui ka Reformierakonnale on üheks tähtsamaks teemaks haridus. Michali sõnul mõistab tulevane meer eestikeelse hariduse olulisust, ent kõigepealt peab Keskerakond omavahel selgeks rääkima, millist poliitikat nad tegema hakkavad.

„See on võib-olla paradoks, aga Kõlvart on märksa tugevama kaaluga otsustaja kui Taavi Aas ja ma ütlen seda suhtudes täiesti sõbralikult lahkuvasse linnapeasse,” kommenteeris reformierakondlane. „Kui keegi saab teha hariduse küsimuses järeleandmisi ja kompromisse, on tõenäoliselt selleks Kõlvart. Ta lubas ka teisi muutusi ja ilmselt käib neil erakonna siseselt debatt, kes on need võtmeisikud.”

Reedest ametisse asuv Kõlvart lubab ka Tallinnas suuri struktuurimuudatusi, ent Michal ei ole kuigi optimistlik. „Naljaga pooleks on Tallinnas muudatused lõppenud sellega, et igasse linnaosasse lisatakse mõni linnaosavanema täitja. Kui aga peaks Kõlvart hoidma analoogset joont riigiga, kus tööealise elanikkonna vähenemisega alandatakse ka ametnikke ja avaliku sektori teenistujaid, oleks see päris õige tee.

Aga ma väga kardan, et kuna Keskerakonna läbipõimitus erinevate ametipostidega on ülikõrge, siis selline asi läbi ei lähe,” ütles Michal ning tõi näiteks endise meeri Taavi Aasa, kes oli aastaid linnatranspordi nõukogu esimees, kuid ei näinud enda kolleegide seas toimunud isetegevust, mis on toonud praeguseks varguse kahtlustused.