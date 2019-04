Tervendaja Heli Ayera: „Katkistel vanematel on katkised lapsed.“  

Lapse tervise määrab tervendaja Heli Ayera sõnul see, milline on ema ja isa läbisaamine ja ellusuhtumine. Isegi täiskasvanuea haigused ja mured on sageli lapsepõlvekodust kaasa võetud. Näiteks paljud vanema ea südamehädad on otsapidi kasvatuse vili.