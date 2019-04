Šotimaal rikkusid vandaalid 4000 aasta vanust muistset kiviringi 

Orkney saarestikku kaunistav nooremal kiviajal ehitatud Brodgari Ring on kohaliku politseiülema sõnul hindamatu väärtusega, tekitatud kahju ei saa kuidagi rahas mõõta. Ilmselt millalgi möödunud reede õhtupooliku ja pühapäeva hommiku vahel uuristasid vandaalid ühte kivisse oma mõttetu sõnumi.

Politsei palub Ringi külastavatel turistidel alati tähelepanelik olla, et mõnel halbade kavatsustega isikul ei õnnestuks iidset mälestist rikkuda, samuti ootavad nad infot nädalavahetusel toimunud intsidendi kohta. Üks kividest on ka varem sodijatele ette jäänud, teine kivi sattus loodusjõudude ohvriks, kui pikselöök ta purustas.

Brodgari Ring koosnes algselt 60 kivist, tänapäevaks on neid säilinud 36. Nende omaaegne eesmärk pole täpselt teada, kuid ajaloolased ja arheoloogid viitavad sellele, et kiviring on muljetavaldavalt suur (suurim omalaadne Šotimaal ning suuruselt kolmas Briti saartel), seega pidi ta olema äärmiselt tähtis paik. Mõnede teadlaste arvates võisid seal toimuda nõiduslikud riitused või tähevaatlused.