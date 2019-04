Juhtkiri | PRIA peab rahajagamise eest vastutama 

Kuri tuleb karja siis, kui majutusasutused või ühiskondlikud hooned neile eesmärkidele ei vasta. Ei saa ju olla nii, et avalik raha on kulutatud, kuid hoone on muutunud kinnise ringi klubiks või kellegi isiklikuks elamiseks. PRIA võib küll tunda uhkust oma järelevalvesüsteemi üle, mis peaks võimalikud kuritarvitused avastama, et mittesihipäraselt kulutatud raha tagasi nõuda, kuid riigiasutusena pole neil alust keelduda ajakirjandusele kahtlasena tunduvate tehingute kommenteerimisest. Kui soovimatust infot jagada põhjendatakse viitega ELi ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusesätetele, siis on selge, et muid mõjusamaid argumente keeldumiseks pole. Küll aga kergitab see hoopis muid ja märksa tõsisemaid küsimusi.