Mart Soidro | President läheb Moskvasse 

Aga mida siis teha? Loodaval koalitsioonil on leping Ühtse Venemaaga olemas. Tõsi, vaid koalitsiooni ühel osapoolel, kuid see-eest kõige suuremal. Aga sellest hoolimata on mõistlikum rääkida, isegi siis, kui on ette teada, et olulistes küsimustes on naabritel väga tugevad eriarvamused. Pealegi on meie read hõredad. Vastne riigikogu esimees Henn Põlluaas sai ju 2018. aasta juunis Venemaale sissesõidukeelu. Kas tema nimi on ka pärast ametikõrgendust „russofoobide“ nimekirjas, pole esialgu teada.