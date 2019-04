Teater Gerda Kordemets: „Tegin pornokuningas Ned de Baggost pehmema kelmi, kes läheb elust läbi nagu nuga võist.“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

KAKS KÕLVATUT: Riivatute juttude autor Kiwilombi Ints (Ott Sepp) ja siivutute fotode tegija Ned de Baggo (Kristjan Lüüs) satuvad „Ööpiltnikes“ tütarlaste gümnaasiumisse, kus oma sarmiga nii õpilasi kui ka õpetajannasid pahelisse võrku püüavad. Aldo Luud

Kui lavastaja Gerda Kordemets sattus 1930. aastate ajalehti lugedes skandaalse pornopiltniku Ned de Baggo loole, läks ta fotomuuseumisse pärima, kas tolle mehe loomingust on ka midagi säilinud. „Sealsed toredad prouad itsitasid häbelikult ja ütlesid, et neil on negatiivid, aga need on väga koledad,“ naeratab Gerda, kes toob täna Eesti Rahva Muuseumis lavale „Ööpiltnikud“ – ühe episoodi Ned de Baggo siivutust elust. Tõsi, ööpiltniku loomingut pole tal siiski tänaseni õnnestunud näha. „Me pole näinud ei tema tehtud fotosid ega ka pilte temast endast. Nii et me keegi ei tea tegelikult, milline ta välja nägi.“