Marju Himma | Ajakirjanike avalik ründamine muudab ajakirjanduse kvaliteeti 

Veebi- ja sotsiaalmeedia vahendusel saavad ajakirjanikud sageli avalikult vaenu ja häbistamise osaliseks. Näiteks Rootsis oli juba 2013. aastal avaliku häbistamise ja ahistamise osaliseks saanud 74 protsenti ajakirjanikest. Sarnaseid rünnakuid ajakirjanike vastu tuleb viimasel ajal üha sagedamini ette ka Eestis.

Seda ilmingut seostatakse erinevates ajakirjandusuurimustes muu hulgas ühiskonna poliitilise polariseerumisega ning meediauurijatele pakub see huvi seetõttu, et pideva rünnaku all olemine võib hakata mõjutama ka ajakirjandusliku sisu kvaliteeti, näiteks tuua kaasa enesetsensuuri ehk teadliku vaikimise konfliktsetel teemadel. Samuti võib see mõjutada ajakirjanike objektiivsust ning sõltumatust.

Värskelt ilmunud artiklis vaatasid teemat lähemalt Göttingeni Ülikooli meediauurijad. Nad küsitlesid 323 ajakirjanikku, et saada teada, kuidas mõjutab vaenulik auditooriumi tagasiside ajakirjanike tööd edaspidi. Selgus, et see mõjutab ajakirjanike edasisi tööalaseid otsuseid kahel moel:

ajakirjanikud muutuvad avaliku alandamise tulemusena auditooriumi suhtes vaenulikuks ja eelhäälestatuks; ajakirjanikud näevad auditooriumi reaktsioonis pigem professionaalset edu.

Saksa teadlased vaatasid seda praegu aktuaalses kontekstis ehk ühiskonna polariseerumise valguses.

Avalik halvustamine ja rünnak mõjutab naisi ja väiksema töökogemusega ajakirjanikke rohkem kui meesajakirjanikke. Ühtlasi järeldub Saksa teadlaste uuringust, et just naissoost ajakirjanikud hakkavad end teemade- ja sõnavalikul rohkem kammitsema kui mehed. Meessoost ajakirjanikud aga on need, kes taolistes avalikes häbistamistes näevad pigem professionaalset töövõitu.

Ajakirjanike erapoolikus sõltub lugeja maailmavaatest