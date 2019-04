Seisukoht | Järgmine peaminister on Taavi Aas 

Miks? Esiteks on temas kõik iseloomuomadused, et olla uus Andrus Ansip. Isegi karjäär on veidi sarnane - olla esmalt linnaametnik, siis üsna populaarne linnapea ja siis minna majandusministriks.

Taavi Aas pole enamasti seltskonnas hingeks. Kui Kalle Klandorfi peeti linnavalitsuses tõeliseks naljameheks ja Aivar Riisalut ka, siis Taavi Aasa naljade peale pigem naerdi viisakusest. Aga ega see Aasa väga morjendanudki.

Tema tugevuseks oli kindel arusaamine majandusest, rahandusest ja Exceli tabelitest. Kui Martin Helme võib jaurata, et tuleb aktsiise vähendada, siis Taavi Aas teab, et seda teha ei saa. Üks asi on soovmõtlemine, teine reaalne elu.

Eks ole ka märgiline, et esimese tüli võimalikus koalitsioonis võttis enda peale just Taavi Aas. Kõige kogenum ametnikpoliitik kogu valitsuses. Tal on info, tal on teadmised. Kui see valitsus põrub, mida ta suure tõenäosusega teeb, siis on Keskerakonnal vaja uut juhti. Selleks oleks vaja liidrit, kellega on rahul nii vene valijad kui ka senised Keskerakonna toetajad.