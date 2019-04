VINDUV BREXIT: Brüssel annab Suurbritanniale lisaaega, ent mida selle ajaga siis teha? 

Jõuti isegi naljatada seose üle, mis paratamatult tekib 31. oktoobri ja Halloweeni vahel. Paberlehed on kiirtööga varasemastki tuttavad, sest ka Londoni parlamendihääletused toimuvad hilisõhtuti, ehkki mitte just öösel.

JUTUHOOS: Suurbritannia peaminister Theresa May (vasakul) ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel Brüsselis kolmapäeva õhtul Euroopa Ülemkogu hädaistungil vestlemas. AFP/Scanpix

Peaministri juttu ei usuta

Peaminister Theresa May räägib küll Brexiti toimumisest mai alguses, aga seda ei usuta. Läbirääkimised opositsioonis olevate leiboristidega pole veel lõppenud. May loodab neid veenda hääletama oma Brüsseliga saavutatud lahkumisleppe poolt, mille parlament – ja eelkõige May enda parteikaaslased – on juba kolmel korral tagasi lükanud. Miks siis mitte panna lepet neljandat korda hääletusele? Ehk läheb leiboristide toetusega läbi? Ent leiboristid nõuavad, et May muudaks kardinaalselt oma lahkumistingimusi ja nõustuks tolliliiduga. Seda May aga ei taha.

Vaidlusi Brexiti teemal on meedia ja parlament täis. Kes tahab uut referendumit, kes uut peaministrit, kes erakorralisi üldvalimisi, kes lahkumise peatamist üleüldse. May ise on pakkunud uue seeria parlamendihääletuste korraldamist, et välja selgitada, mille poolt parlamendienamus siis hääletaks. Eelmine kord ei andnud see meetod tulemust: mitte ükski variant ei saavutanud enamust. Kas nüüdki?

Selge on vaid see, et 12.aprillil ei lahku riik Euroopa Liidust ilma leppeta. Ent ka uue tähtajaga surub aeg endiselt peale. Kohe-kohe, 2. mail, on tulemas kohalikud valimised, mille käigus valitakse üle 8000 kohalike volikogude liikme üle Inglismaa. Neist üle poole on praegu konservatiivid, ent analüütikute meelest saab valitsuspartei valimistel lüüa. Ning kui May ei saavuta oma leppele mai alguseks loodetud parlamenditoetust, siis peavad Brüsseli käsul toimuma 23. mail ka Europarlamendi valimised. Täita tuleb 73 kõrgepalgalist saadikukohta (8758 eurot palka pluss 4513 eurot kuluhüvitisi kuus ilma mingi aruandluseta). Ent kuidas end reklaamida, kui koht on vaid ajutine ja riik tahab Euroopa Liidust lahkuda? Kardetakse ka, et valimisosalus tuleb väga madal.