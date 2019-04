Twitteri juhi edu valem: tuleb süüa vaid korra päevas 

42aastane Dorsey tekitas furoori oma esinemisega Ben Greenfieldi podcast'is „Fitness: Diet, Fat Loss and Performance“. Twitteri kaasasutaja, kes tegutseb ka mobiilmaksefirma Square tegevdirektorina, kinnitas, et edu saavutamisel on esimene samm toidust loobumine. Ekspertide soovitatud 3 toekama või 6 väiksema söögikorra asemel istub Dorsey lauda vaid korra päevas. Ainus eine leiab aset õhtul kella 18.30 ja 21 vahel. Tema tüüpeine on lahja valk (kana, loomaliha või kala) köögiviljadega (salat, spinat, spargel, Brüsseli kapsas). Magustoiduks võtab Jack marju või tumedat šokolaadi - või siis lubab endale klaasi punast veini.