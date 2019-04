Maailm ÜLEKAAL PÄÄSTIS TÜRMIST: lennuliini töötajaid ähvardanud mees oli vangla jaoks liiga paks Toimetas Aare Kartau , täna, 12:58 Jaga: M

Kade Jones Youtube'i kuvatõmmis

Austraalia lennuliini töötajad pidid aastaid kannatama ühe mehe ähvardamise ning solvamise all. Hiljutisel kohtuistungil selgus, et süüdi olev mees on liiga paks, et teda vanglasse saata, teatab NZ Herald.