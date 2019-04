VALIMISED SOOMES: Timo Soini teeb poliitikaga lõpparve? 

Alates 29. maist 2015 kuni tänaseni Soome välisministri ametis olev Timo Soini (56) juhtis 20 aastat (1997-2017) Põlissoomlaste parteid, kuid seejärel loobus liidriks tagasi kandideerimast. Pärast Põlissoomlaste partei lõhenemist 2017. aasta juunis kuulub Soini parteisse Sinine Tulevik, mida viimaste arvamuseküsitluste tulemuste põhjal toetab vaid 0,8% valijatest.

Aga Venemaaga on Soomel heanaaberlikud suhted. ”Ka heade sõprade vahel võib aeg-ajalt tekkida lahkhelisid, nagu meil näiteks Venemaaga. Kuid praegu on meie suhted head. Loodan, et nii see jääbki,” ütles Soini ühes intervjuus.

Märtsi lõpus tabas Soinit ebameeldiv vahejuhtum, kui üks 52-aastane mees püüdis Vantaa turuplatsil toimunud valimisüritusel välisministrit rünnata ja teda lüüa. Turvameestel õnnestus pudeliga ministrit visanud ründaja maha suruda ja politseile üle anda. Hiljem selgus, et mees tegutses spontaanselt ja ta polnud rünnakut ette valmistanud. Soini ei saanud intsidendis kannatada.

Juba märtsi alguses teatas Soini, et lõpetab poliitikukarjääri ja pöörab oma elus uue lehekülje. Seetõttu ei kandideeri ta ka pühapäeval toimuvatel valimistel parlamenti. Viimastel kuudel on ta siiski püüdnud oma partei – Sinise Tuleviku toetust suurendada. Muide, Soini on andnud põhjust ka uue mõiste tekkimisele – „soinistuma” tähendab oma põhimõtetest loobumist võimu nimel.

Tänavu 22. veebruaril andis Eesti president Kersti Kaljulaid Laulasmaal Arvo Pärdi keskuses Timo Soinile Maarjamaa Risti II klassi teenetemärgi.