FOTOD | LAUPKOKKUPÕRGE: Tallinna–Tartu maanteel avariisse sattunud autodest tuli juhid välja lõigata

Häirekeskus sai teate Põltsamaa vallas Tõrenurme külas juhtunud liiklusõnnetusest kell 11.20. Lauges kurvis põrkasid kokku Renault kaubik ja sõiduauto Toyota. Kokkupõrke tagajärjel paiskus kaubik teelt välja kraavi ning sõiduauto peatus teepiirdes. Mõlemas autos oli õnnetuse hetkel ainult juhid, kiirabi viis nad mõlemad pärast autodest kättesaamist Tartu Ülikooli kliinikumi. Esialgse info järgi on mõlema juhi vigastused rasked.

Avariipaigal olnud politseinikud ei tahtnud õnnetuse kohta midagi öelda, sest täpset selgust, mis täpselt juhtus, nad ei saanud. Nad oletasid, et Tallinna poolt tulnud kaubik kaldus lauges paremkurvis vastassuunda, sest asfaldil olid ainult Renault jäljed. Mingit märki sellest, et Toyota oleks enne kokkupõrget pidurdanud, ei suutnud politseinikud asfaldilt välja lugeda.

Kohv osutab tee kõrval lösutavale kaubikule ja lisab, et juhi ruumi painutasid nad normaalseks, kokkupõrkes oli kabiin muutunud tegelikult väga kitsukeseks. Tagajärjed võis muuta raskemaks seegi, et mõlemat autot tabas löök just vastu esimest vasakut nurka.