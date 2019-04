FILMIBLOGI | Tänak ei pannud mind nutma, vaid mõistma 

Fraasid „pole võimalik” ning „võimatu” ei kuulu saarlase sõnavarasse. Need on tema jaoks kui sütikud, et vastupidist tõestada. Olgu väljakutsujaks siis isa Ivar, endine klassijuhataja, tema mentor Markko Märtin või M-Spordi endine boss Malcolm Wilson. Nõnda on see käinud kogu elu. Ja see on ka põhjus, miks Tänak rallimaailmas teise võimaluse sai. Kõik kinnitasid talle lihtsalt, et see pole võimalik.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Colin Clark ütleb filmis järgnevat: „Auto suudab niikuinii kiirelt liikuda, aga juht on see, kes peab julgema seda liigutada.” Mehemeelega pole Tänakul kordagi elus probleeme olnud. Kõik algusaastate väljasõidud näitasid, et seda on ehk liiatigi.

Tihti öeldakse, et pere loomine võtab rallisõitjalt kiiruse. Ka Tänak pole selle koha pealt mingi erand. Ainult väikese erinevusega. Kui ennist ei suutnud saarlane oma nobedust ohjata, siis nüüd on balanss paigas.

See Ott, keda praegu näeme, on kordades rahulikum ja tasakaalukam kui algusaastatel. Kunagised (kanged) omadused pole aga kuhugi kadunud, ta lihtsalt oskab neid paremini ja targemini kasutada.

Tänu aastatega kogunenud tarkusele ning naturaalsele talendile on Ott kahel korral saanud täide viia teda ümbritsenud inimeste unistused. Siinkohal pean silmas nii M-Spordi kui ka Toyota meeskondlikke tiitlivõite 2017. ja 2018. aastal.

Ainult, et kui Toyota inimesed läinud aasta lõpus võidušampust pritsisid, olid Ott Tänak ja Martin Järveoja s*ta sees. Ning seda sõna otseses mõttes. (Kes tahab, vaatab filmist). Loodame, et ühel hetkel täituvad ka nende unistused, sest teiste õued on päikest juba näinud.

Kõik rallifännid leiavad tee kinosaali niikuinii. Kahevahel olijatele ütleksin järgmist: kui teid huvitab, milline on Ott Tänak ning miks ta selliseks sirgus, siis sellele antakse eluloofilmis vastus. Kui aga too küsimus teil kuklas ei põle, siis – film oli väga äge kogemust, kuid kas just soovitust väärt, see on omaette küsimus.