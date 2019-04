AJALOOLANE SELGITAB: kui hea oli elu tulevase maaeluministri idealiseeritud 1930ndatel? 

Ago Pajuri sõnul oli 1930ndate lõpp pärast suure kriisi ületamist majandusliku tõusu aeg. Pätsi autoritaarne valitsus toetas põllumehi riigieelarvest väga kopsakate summadega. Selles suhtes oli kõik hea, kuid ei saa üle ega ümber tõsiasjast, et talupidamisest olid vaimustatud eelkõige tegevpõllumehed. Samas kasvõi kümned tuhanded asunikud, kes olid 1919. aasta maareformiga endale talu saanud, üritasid ikkagi oma lapsi saata linnakoolidesse. „Ikka selleks, et nad õpiksid seal sobiliku eriala ja leiaksid puhtamat ja lihtsamat tööd kuskil linnades,“ tõdeb Pajur.

Terve ühiskond ei olnud siiski põllumajandusest erilises vaimustuses. Riigieelarvest põllumeestele jagatud toetused pigem ärritasid linnainimesi, näiteks tööstureid ja kaupmehi. „Üksmeelt pole ühiskonnas tervikuna kunagi olnud,“ väidab Pajur, lisades, et 1930ndate maaelu polnud kindlasti ideaalne. Probleemid olid olemas ja keeruline on mõelda, et tänapäeval saaks maaelu tagasi sellesse perioodi viia.