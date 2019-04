FILMIBLOGI | „Ott Tänak – The Movie“ on lastele keelatud, vanematele mittesoovitatav 

Mullune Mehhiko ralli oli aga hooaja kolmas etapp. See tähendab, et TiTänaku (Titanicu järgi) nime külge saanud märja õnnetuseni jõudmiseks tuli väga ruttu ära rääkida kogu mehe eelneva karjääri lugu.

Saarlase mentor ja õpetaja Märtin loeb oma telefonist ette M-Sporti juhilt Malcolm Wilsonilt 2012. aastal saadud sõnumid, kus too Kraavi-Oti pihuks ja põrmuks teeb. Aga Wilson ise seda teemat sisuliselt ei puuduta.

Siis jõuab film Mehhiko draamani, mis on kenasti kajastatud. Kuigi taas unustatakse mainida, et järvepõhjast tõstetud masinat ei saadud siiski kolme tunniga päris töökorda, sest järgmisel päeval ilmnes mehaaniline tõrge, mistõttu pidi Tänak taas katkestama. See ei käi muinasjutulise looga lihtsalt kokku.

Järveoja räägib pisaraist

Seejärel on filmitegijad aga plindris: hooaja lõpuni on jäänud veel 10 MM-etappi, aga Tänaku teekonnast on rääkida vaid kolm kõige edukamat, aga samas (2016 Poola ralli esikohast rehvipurunemise tõttu ilma jäämine välja arvatud) vähemdramaatilisemat aastat. Nii tõtatakse läbi rallide, pakkudes vahele teemasid nagu teeninduspargi ehitamine, mis tegelikult Tänakust rääkivasse narratiivi ei istu.

Filmis on mõistagi ka häid kohti – Märtini-Wilsoni sõnumivahetus, Tänak Saaremaa kodutalus oma lastega aega veetmas ja kuivatatud särge nosimas, Martin Järveoja tunnistus, kuidas ta ühel rallil läks hotellituppa ja lihtsalt nuttis… Ent neid hetki lahutavad tarbetult pikad vahemaad, mis panevad saalis istudes küsima, kas kuidagi lühemalt poleks seda saanud jutustada.