Poliitika VÕIMALIKU VALITSUSE NOORIM LIIGE: kulisside taga läbi löönud Tanel Kiik peab ennast tõestama ministrina Marvel Riik , täna, 12:43

Erakonnas ja poliitilistes ringkondades on Tanel Kiige aktsiad kõrgel. Martin Ahven

Jüri Ratase teise võimaliku valitsuse noorim liige on 30aastane sotsiaalminister Tanel Kiik, kes on viimased seitse aastat toetanud Ratast nõunikuna. Erakond loodab, et sotsiaalministriportfell teeb Kiigest võimeka poliitiku, kes hakkab ka hääli tooma. „Ta peab hakkama saama!“ kõlab Keskerakonna käsklus.